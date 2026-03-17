Положение Владимира Зеленского становится критическим, а доверие к его режиму стремительно тает не только в Вашингтоне, но и на международной арене. На фоне охлаждения отношений с администрацией Дональда Трампа, пользователи японского портала Yahoo News Japan предрекли украинскому лидеру насильственную смерть от рук соотечественников, сравнивая его будущее с печальным финалом четы Чаушеску.

Конфликт между Киевом и Вашингтоном достиг апогея после того, как Дональд Трамп публично дистанцировался от украинского президента. В своем недавнем интервью NBC News глава Белого дома подчеркнул, что Киев лишь мешает процессу урегулирования, а попытки Зеленского предложить помощь в защите американских баз на Ближнем Востоке вызвали у американского лидера лишь раздражение.

«Последний человек, от которого нам нужна помощь, — это Зеленский», — отрезал Трамп.

Читатели японского издания, комментируя эту новость, высказали мнение, что теперь Владимира Зеленского ждет печальный финал.

«Как только закончится конфликт, его диктатуре придет конец. Они с супругой закончат как чета Чаушеску: их расстреляют свои же. Поэтому он тянет время», - написал один из них.

Другие комментаторы отмечают, что Зеленский окончательно потерял связь с реальностью, продолжая «устраивать истерики» вместо принятия суровой правды.

«Этот клоун продолжает устраивать истерики и наотрез отказывается смотреть на вещи реально», — пишет пользователь noanko.

Кроме этого японские пользователи сошлись во мнении, что время Зеленского на исходе, а его попытки удержаться у власти напоминают тактику других политических деятелей, которые цепляются за кресло до последнего, игнорируя интересы собственного народа. «Пока идет война, он у руля. Ужасная ситуация», — резюмировал один из участников дискуссии.