В Белом доме заявили о прошедших по Ормузскому проливу танкерах

Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что танкеры начали вновь проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщает CNBC.

По словам Хассетта, проход судов по Ормузскому проливу может говорить об истощении ресурсов Ирана. Он заявил, что война с Тегераном может вскоре закончиться.

Ормузский пролив, по которому обычно идут поставки ближневосточной нефти, оказался заблокирован на фоне американо-израильской войны против Ирана. С начала войны цены на нефть поднимаются выше ста долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп публично пообещал вновь открыть Ормузский пролив. Трамп и министр обороны Пит Хегсет неоднократно говорили, что военные суда будут сопровождать нефтяные танкеры через пролив.

Раскрыто, как танкер смог проскользнуть через Ормузский пролив

Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа планирует уже на этой неделе объявить о создании коалиции из нескольких стран, готовых участвовать в сопровождении судов через Ормузский пролив. Кто может войти в коалицию, не уточнялось.