Автор испанской газеты El País Клауди Перес считает, что триаду в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главного дипломата ЕС Каи Каллас и генсека НАТО Марка Рютте можно назвать худшим руководством Брюсселя за последние десятилетия. По мнению Переса, это стало особенно очевидно на фоне войны на Ближнем Востоке.

Автор El País считает, что доказательства «позора» этого трио были продемонстрированы во время торговых переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Также они отразились в политике умиротворения Трампа, которая не сработала и сводится к своего рода «блаженному подчинению». Перес также винит фон дер Ляйен, Каллас и Рютте в «позорной позиции» Европы в отношении войны в Газе.

«Но атака США и Израиля на Иран, которая перевернула геополитику и геоэкономику с ног на голову, - это просто верх безобразия», - подчеркнул автор статьи.

Перес указал, что Рютте недавно в очередной раз продемонстрировал «безграничное подхалимство». Нападение на Иран, по словам генсека НАТО, было «критически важным» для безопасности.

«Он отметил «широкую поддержку» операции со стороны Европы. Он восхвалял Трампа как «лидера свободного мира», в одном из тех подобострастных проявлений, которые сделали его печально известным», - подчеркнул журналист.

Перес считает, что Рютте выставил себя на посмешище, так как никто в Европе не собирается поддерживать военную кампанию Трампа.

Фон дер Лейен тоже прославилась, заявив, что «Европа больше не может быть хранительницей старого глобального порядка, мира, который исчез и не вернется». На данный момент ее авторитет близок к уровню Рютте, подчеркнул автор статьи.