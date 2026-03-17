СМИ: новый лидер Ирана отверг мир с США

Верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи отказался от перемирия с Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

По данным агентства, предложение о прекращении огня или снижении эскалации передали Тегерану через две страны-посредника. Однако Хаменеи его отклонил.

Собеседник Reuters рассказал, что на первом после назначения заседании по внешней политике стремление нового лидера отомстить США и Израилю выглядело «очень твёрдым и серьёзным». Присутствовал ли Хаменеи лично, источник не уточнил.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи ранее заявил, что новый верховный лидер Ирана здоров и контролирует ситуацию.

В The Telegraph писали, что Моджтаба Хаменеи избежал гибели, выйдя на улицу перед авиаударом.