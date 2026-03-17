Туск рассказал, присоединится ли Польша к войне с Ираном

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава не станет отправлять войска для участия в американо-израильской войне против Ирана. Об этом сообщает газета Wiadomości.

В начале заседания Совета министров 17 марта Туск прокомментировал войну на Ближнем Востоке. Он заявил, что Польша не станет вмешиваться в этот конфликт.

«Польша не будет направлять войска в Иран. Этот конфликт напрямую не касается нашей безопасности. У Польши есть и другие задачи в рамках НАТО», - подчеркнул Туск.

Он добавил, что решение не направлять войска распространяется на польские сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. Политик добавил, что морские ресурсы Польши должны служить обеспечению безопасности Балтийского моря.

«Наши союзники, включая американцев, это прекрасно понимают. Нет причин для беспокойства. Правительство не планирует никаких экспедиций в Иран», - заверил польский премьер.

Ранее премьер Британии Кир Стармер отказался направить военные корабли, чтобы помочь США разблокировать Ормузский пролив. Пролив, по которому обычно идут поставки ближневосточной нефти, оказался фактически заблокирован на фоне войны.

Американские СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа планирует уже на этой неделе объявить о создании коалиции из нескольких стран, готовых участвовать в сопровождении судов через Ормузский пролив.