ООН: ещё 45 млн человек столкнутся с голодом из-за ситуации на Ближнем Востоке

Затягивание конфликта на Ближнем Востоке приведёт к тому, что ещё 45 млн человек по всему миру столкнутся с острой нехваткой продовольствия, сообщил заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау.

Его слова приводит агентство Reuters.

Согласно анализу Всемирной продовольственной программы, удары США и Израиля по Ирану, начавшиеся в конце февраля, привели к перекрытию ключевых маршрутов доставки гуманитарной помощи.

Это спровоцировало задержки жизненно важных грузов для наиболее пострадавших регионов планеты и резкий рост цен на продукты, нефть и транспорт.

По словам Скау, прогнозируемый прирост числа голодающих увеличит глобальный показатель, который уже достиг рекордных 319 млн человек.

«Это приведет к рекордному уровню голода в мире, и это ужасная, просто ужасная перспектива», — заявил он на брифинге в Женеве.

Ранее глава президент США Дональд Трамп не исключил, что военная операция в отношении Ирана может продолжаться дольше нескольких недель.

Он также заявлял о готовности американцев вести войны «вечно», так как у Вашингтона «практически неограниченный» запас снарядов.