ООН: ещё 45 млн человек столкнутся с голодом из-за ситуации на Ближнем Востоке
Затягивание конфликта на Ближнем Востоке приведёт к тому, что ещё 45 млн человек по всему миру столкнутся с острой нехваткой продовольствия, сообщил заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау.
Его слова приводит агентство Reuters.
Согласно анализу Всемирной продовольственной программы, удары США и Израиля по Ирану, начавшиеся в конце февраля, привели к перекрытию ключевых маршрутов доставки гуманитарной помощи.
Это спровоцировало задержки жизненно важных грузов для наиболее пострадавших регионов планеты и резкий рост цен на продукты, нефть и транспорт.
По словам Скау, прогнозируемый прирост числа голодающих увеличит глобальный показатель, который уже достиг рекордных 319 млн человек.
«Это приведет к рекордному уровню голода в мире, и это ужасная, просто ужасная перспектива», — заявил он на брифинге в Женеве.
Ранее глава президент США Дональд Трамп не исключил, что военная операция в отношении Ирана может продолжаться дольше нескольких недель.
Он также заявлял о готовности американцев вести войны «вечно», так как у Вашингтона «практически неограниченный» запас снарядов.