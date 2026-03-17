Туск заявил о получении Польшей кредитов SAFE на оружие

Польша получит кредиты на вооружение по программе Евросоюза SAFE, несмотря на вето президента, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина.

Туск заявил, что Польша получит кредиты на закупку вооружения по программе Европейского союза SAFE, несмотря на вето президента Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости».

Он отметил:

«Я только что говорил с вице-премьером Владиславом Косиняком-Камышем по вопросу SAFE. Очень хорошие новости. Не будет никаких проблем, если речь идет о наших партнерах. Все понимают, что делается в Польше. Программа польского вооружения и кредит по проекту SAFE будут реализованы, и эти кредиты будут поступать в Польшу».

Европейская комиссия в январе одобрила выделение для Польши 44 млрд евро в рамках программы SAFE, которая предусматривает выдачу долгосрочных низкопроцентных кредитов для закупки вооружения и развития оборонных технологий. Позже парламент Польши принял соответствующий закон, однако президент наложил на него вето.

