Посол Ирана прокомментировал сообщения о лечении Хаменеи-младшего в России

Посол Ирана в России Казем Джалали опроверг информацию о том, что верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи якобы находится в РФ на лечении. Об этом сообщает РИА Новости.

Джалали заявил, что новость о переводе Хаменеи в Россию для прохождения лечения — «новая психологическая война».

«Иранским лидерам не нужно бежать и прятаться в убежищах, их место — на улицах среди народа. Кровь мученика Хаменеи — отменяет магию психологической войны и потока лжи», — заявил посол.

Напомним, что Совет экспертов выбрал Моджтабу Хаменеи лидером Ирана после гибели бывшего верховного лидера Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. Позднее западные СМИ сообщили, что новый лидер якобы получил ранение и, как утверждается, направлен на лечение в Россию.