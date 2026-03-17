Reuters: новый лидер Ирана отверг предложение о перемирии с США
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложение о перемирии с Соединенными Штатами, поступившее через двух посредников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Согласно информации от источника агентства, на своем первом заседании по вопросам внешней политики Хаменеи выразил крайне решительную и принципиальную позицию в отношении возмездия США и Израилю. Источник не сообщил, участвовал ли лидер в этом заседании лично.
28 февраля Соединенные Штаты Америки и Израиль приступили к военной операции против Ирана. В ходе одного из налетов был убит отец Моджтабы — бывший верховный лидер Али Хаменеи. В ответ на это Тегеран атаковал израильские объекты, а также американские базы, расположенные в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах, используя ракеты и беспилотники.
Кроме того, иранские силы закрыли Ормузский пролив, через который осуществляется около трети мировых поставок нефти, и атаковали нефтяные объекты стран Персидского залива. В результате цены на нефть взлетели до четырехлетнего максимума.