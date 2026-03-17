В Китае высказались о переносе визита Трампа в страну

Сроки визита президента США Дональда Трампа в Китай не зависят от вопроса обеспечения безопасности судоходства на Ближнем Востоке. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Ранее Трамп заявил, что сам отложил запланированный на конец марта визит в Китай из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сроки поездки могут сдвинуться на месяц.

Линь Цзянь отметил, что в соцсетях и прессе существует «полностью ошибочное утверждение» о причинах переноса из-за ситуации в Ормузском проливе.

«Подчеркиваем, что (сроки — прим. ред.) визита не имеют отношения к вопросу навигации в Ормузском проливе», — сказал представитель ведомства.

Дипломат подчеркнул, что государства продолжают поддерживать рабочие контакты.

Ранее Трамп в интервью газете Financial Times заявил, что ожидает помощи Китая в возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Линь Цзянь подчеркивал, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами по ситуации в Ормузском проливе и прилагает усилия для содействия снижению напряженности.