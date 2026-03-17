В Китае высказались о переносе визита Трампа в страну

В Китае опровергли связь переноса визита Трампа с ситуацией в Ормузском проливе

Никита Бородкин

Сроки визита президента США Дональда Трампа в Китай не зависят от вопроса обеспечения безопасности судоходства на Ближнем Востоке. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

© Global Look Press

Ранее Трамп заявил, что сам отложил запланированный на конец марта визит в Китай из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сроки поездки могут сдвинуться на месяц.

Линь Цзянь отметил, что в соцсетях и прессе существует «полностью ошибочное утверждение» о причинах переноса из-за ситуации в Ормузском проливе.

«Подчеркиваем, что (сроки — прим. ред.) визита не имеют отношения к вопросу навигации в Ормузском проливе», — сказал представитель ведомства.

Дипломат подчеркнул, что государства продолжают поддерживать рабочие контакты.

Ранее Трамп в интервью газете Financial Times заявил, что ожидает помощи Китая в возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Линь Цзянь подчеркивал, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами по ситуации в Ормузском проливе и прилагает усилия для содействия снижению напряженности.