Угроза вторжения и тотальный блэкаут: как выживает Куба

Александр Котлеткин
Велотакси на улицах Гаваны, 28 февраля 2026 года 
© ERNESTO MASTRASCUSA/EPA/TACC
Мужчина проходит мимо граффити с изображением Эрнесто Че Гевары, 6 марта 2026 года 
© ERNESTO MASTRASCUSA/EPA/TACC
Повседневная жизнь на Кубе вовремя очередного отключения электроэнергии, 16 марта 2026 года 
© ERNESTO MASTRASCUSA/EPA/TACC
Уличная торговля в Гаване, 16 марта 2026 года 
© ERNESTO MASTRASCUSA/EPA/TACC

Велотакси на улицах Гаваны, 16 марта 2026 года 
© ERNESTO MASTRASCUSA/EPA/TACC
Повседневная жизнь на Кубе вовремя очередного отключения электроэнергии, 16 марта 2026 года 
© ERNESTO MASTRASCUSA/EPA/TACC
Дети играют на набережной после закрытия школ из-за энергетического кризиса, 5 марта 2026 года 
© ERNESTO MASTRASCUSA/EPA/TACC
Повседневная жизнь на Кубе вовремя очередного отключения электроэнергии, 16 марта 2026 года 
© ERNESTO MASTRASCUSA/EPA/TACC
Куча мусора горит во время отключения электроэнергии в Гаване, 5 марта 2026 года 
© ERNESTO MASTRASCUSA/EPA/TACC

Ремонт велотакси, 16 марта 2026 года 
© ERNESTO MASTRASCUSA/EPA/TACC
Повседневная жизнь на Кубе вовремя очередного отключения электроэнергии, 16 марта 2026 года 
© ERNESTO MASTRASCUSA/EPA/TACC
Автомобиль проезжает мимо электростанции в Гаване, 5 марта 2026 года 
© ERNESTO MASTRASCUSA/EPA/TACC
Уборка мусора на улицах Гаваны, 5 марта 2026 года 
© ERNESTO MASTRASCUSA/EPA/TACC

Куба переживает один из самых тяжелых энергетических кризисов в истории. Накануне на острове произошел масштабный блэкаут — Национальная электроэнергетическая система полностью перестала работать. Гавана уже несколько раз сталкивалась с частичными отключениями электроэнергии после блокады поставок нефти со стороны США. В правительстве страны считают, что американские власти стремятся полностью уничтожить экономику острова и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

Президент США Дональд Трамп продолжает давить на Кубу. Он заявил, что рассматривает силовой захват острова. Потенциальную военную операцию против карибской республики политик назвал бы честью для себя. В настоящее время между правительствами двух стран ведутся переговоры. Одним из требований американцев является отставка действующего лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Кадры повседневной жизни Острова Свободы — смотрите в галерее «Рамблера».