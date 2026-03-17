Угроза вторжения и тотальный блэкаут: как выживает Куба

Куба переживает один из самых тяжелых энергетических кризисов в истории. Накануне на острове произошел масштабный блэкаут — Национальная электроэнергетическая система полностью перестала работать. Гавана уже несколько раз сталкивалась с частичными отключениями электроэнергии после блокады поставок нефти со стороны США. В правительстве страны считают, что американские власти стремятся полностью уничтожить экономику острова и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

Президент США Дональд Трамп продолжает давить на Кубу. Он заявил, что рассматривает силовой захват острова. Потенциальную военную операцию против карибской республики политик назвал бы честью для себя. В настоящее время между правительствами двух стран ведутся переговоры. Одним из требований американцев является отставка действующего лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля.

