Стало известно, что заставило Зеленского смягчить тон по отношению к Орбану

Президент Украины Владимир Зеленский смягчил свой тон по отношению к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после осуждения Еврокомиссией его угроз в отношении венгерского политика. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на одного из европейских чиновников.
«Зеленский... «смягчил тон», — заявил чиновник.
До этого председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта пообещали, что на ремонт нефтепровода «Дружба» ЕС предоставит финансовую, техническую и экспертную помощь. Президент Украины в письме Еврокомиссии заявил, что насосная станция будет восстановлена через полтора месяца «при отсутствии дальнейших атак со стороны России».
17 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и украинского президента Владимира Зеленского прекратить «политический театр» вокруг ситуации с газопроводом «Дружба».
Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию были приостановлены с конца января. Киев заявляет, что он был поврежден в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.
Ранее глава Евросовета раскритиковал Зеленского за угрозы премьеру Венгрии.