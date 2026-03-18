Стало известно, что заставило Зеленского смягчить тон по отношению к Орбану

Президент Украины Владимир Зеленский смягчил свой тон по отношению к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после осуждения Еврокомиссией его угроз в отношении венгерского политика. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на одного из европейских чиновников.

«Зеленский... «смягчил тон», — заявил чиновник.

До этого председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта пообещали, что на ремонт нефтепровода «Дружба» ЕС предоставит финансовую, техническую и экспертную помощь. Президент Украины в письме Еврокомиссии заявил, что насосная станция будет восстановлена ​​через полтора месяца «при отсутствии дальнейших атак со стороны России».

17 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и украинского президента Владимира Зеленского прекратить «политический театр» вокруг ситуации с газопроводом «Дружба».

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию были приостановлены с конца января. Киев заявляет, что он был поврежден в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.

Ранее глава Евросовета раскритиковал Зеленского за угрозы премьеру Венгрии.