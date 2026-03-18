Осуждение со стороны Еврокомиссии заставило Владимира Зеленского «смягчить тон» в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на одного из европейских чиновников.

Ранее Венгрия заблокировала кредит Украине от Евросоюза в размере 90 млрд евро на фоне прекращения поставок нефти через нефтепровод «Дружба». После этого Зеленский пообещал дать адрес Орбана ВСУ, чтобы они звонили ему и «общались на своем языке».

«Зеленский "смягчил тон" <…> после того, как его угроза в адрес Орбана вызвала упрек со стороны Еврокомиссии», — пишет издание.

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина приняла предложение ЕС о помощи в финансировании и ремонте трубопровода «Дружба». Позднее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что глава ЕК и Зеленский устроили «политический театр» вокруг ситуации с трубопроводом.