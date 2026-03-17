Трампа заподозрили во лжи об ответных атаках Ирана

Президента США Дональда Трампа предупреждали, что нападение на Иран может спровоцировать ответные действия против союзников США в Персидском заливе, сообщает Reuters. Это противоречит заявлениям Трампа, что реакция Тегерана стала для него неожиданностью.

Американский чиновник и два источника, знакомые с отчетами американской разведки, рассказали Reuters, что Трамп знал о возможных последствиях ударов по Тегерану. В разведывательных оценках не говорилось, что удар Ирана по целям в соседних странах «гарантирован», но он, «безусловно, был в списке потенциальных исходов».

В понедельник, 16 марта, Трамп заявил, что ответные удары Ирана по Катару, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейну и Кувейту стали неожиданностью. Он сказал об этом на заседании совета директоров Кеннеди-центра в Белом доме.

«Они не должны были нападать на все эти страны Ближнего Востока. Никто этого не ожидал. Мы были шокированы», - подчеркнул Трамп.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, Трампа также информировали перед операцией, что Тегеран, вероятно, попытается закрыть экономически важный Ормузский пролив.

Законодатели-демократы, выйдя с брифингов администрации Трампа на прошлой неделе, заявили, что так и не узнали о какой-либо непосредственной угрозе, которая требовала бы от США и Израиля начать войну.

Как заявил Reuters американский чиновник, Трампа предупреждали, что удар по Ирану может спровоцировать более широкий региональный конфликт. Президенту США сказали, что такой конфликт может включать в себя действия Ирана против стран Персидского залива, особенно если Тегеран увидит, что эти страны одобряют или активно поддерживают атаки США.

Трамп повторил свое заявление о «неожиданной» реакции Ирана позже в понедельник в Овальном кабинете. Трампа спросили, удивился ли он, что его никто не проинформировал о риске ответного удара Ирана.