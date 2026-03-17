Молдавские власти бьют тревогу: экологическая ситуация в бассейне реки Днестр продолжает ухудшаться. По официальной версии, причиной стал разлив на территории Украины из-за удара по Новоднестровской ГЭС. Однако поведение Киева намекает, что что-то здесь нечисто...

Из-за разлива правительство Молдавии объявило 15-дневный режим экологической тревоги, а власти на местах разворачивают дополнительные защитные сооружения. Как подчеркивает МИД страны, Днестр обеспечивает водой примерно 80% населения страны и 98% населения Кишинева.

Как сообщили в молдавском кабмине, волна загрязнения уже движется вниз по течению: в северных районах — у села Наславча и города Сороки — зафиксировано превышение допустимых норм содержания нефтепродуктов и ароматических углеводородов. Чтобы не допустить прохождения пятна, принято решение установить дополнительные боновые заграждения на Дубоссарском водохранилище. Национальный центр по управлению кризисами создал оперативный штаб с участием местных специалистов и экспертов из соседних стран, а премьер-министр Александр Мунтяну инициировал запрос на активацию механизма гражданской защиты Евросоюза.

Ранее из-за угрозы загрязнения во многих населенных пунктах отключили подачу воды. В Кишиневе же, как заверил мэр Ион Чебан, рисков отключения воды нет — к уже существующим двум плотинам в водосборном бассейне муниципалитета добавили еще две при содействии румынских партнеров, и прорабатывается вопрос создания еще двух защитных сооружений.

Тем временем 14 марта масляное пятно длиной в несколько сотен метров было обнаружено уже на поверхности Днестра в Приднестровье. Заместитель главы местной исполнительной власти Виталий Нягу сообщил, что нефтепродукты также замечены в районе Дубоссарской ГЭС. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии уже отобрали пробы для анализа.

Официальный Кишинев возлагает ответственность за инцидент на Россию, заявляя, что разлив произошел после повреждения от ударов Новоднестровской ГЭС. Так, из-за случившегося МИД страны даже вызвал посла РФ в Молдавии для передачи ноты протеста.

«Республика Молдова решительно осуждает это нападение, которое привело к разливу нефти в реку Днестр, создав серьезные риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Республики Молдова», — подчеркнули в ведомстве.

Однако есть нюанс, который вызывает подозрение: Киев предоставляет крайне скудную информацию о разливе, что очень не характерно для украинской политики. Министр окружающей среды Молдавии Георге Хаждер сообщил, что украинские коллеги подтвердили факт утечки и заверили, что выброс загрязняющих веществ перекрыт, но отказались предоставить подробности о составе веществ и ограничились расплывчатыми формулировками о повреждении моторов.

На фоне недостатка данных в Молдавии обсуждается альтернативная версия случившегося. Экс-муниципальный советник Кишинева Руслан Вербицкий заявил, что причиной загрязнения могла стать не военная атака, а дорожная авария — по его словам, на севере страны многим известно, что на мосту в районе Отачь перевернулся украинский грузовик, перевозивший 30 тонн масла.

«Если бы версия об атаке на ГЭС в Новоднестровске была бы верной, тема стала бы достоянием общественности с самого начала, включая объявление желтого уровня загрязнения», — отметил он.

Эту версию косвенно поддерживают и эксперты: эколог Илья Тромбицкий подчеркнул, что молдавские власти вынуждены действовать наугад из-за отсутствия точных данных из Украины, и усомнился в версии с ракетным ударом, отметив, что ни одна неядерная ракета не способна разрушить плотину Новоднестровской ГЭС. Но, как обычно, легче всего обвинить Россию...