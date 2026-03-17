Рассказ Трампа о просьбе разбомбить Иран опровергли

Представители четырех бывших президентов США опровергли факт разговора с американским лидером Дональдом Трампом об атаке на Иран. Об этом сообщает Reuters.

Трамп заявил, что один из его предшественников сказал ему, что хотел бы, чтобы именно он разбомбил Иран. Однако, как отмечает агентство, он не разговаривал ни с одним из четырех бывших президентов.

Помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего сказал NBC News, что «они не выходили на связь». Помощник бывшего американского лидера Билла Клинтона отметил, что Трамп имел в виду не Клинтона.

Помощник бывшего президента США Барака Обамы подчеркнул, что «никаких недавних разговоров» между Обамой и Трампом не было. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Трамп не имел в виду экс-главу США Джо Байдена.

Ранее стало известно, что американская разведка предупреждала Трампа о возможных ответных ударах Ирана по союзникам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В разведывательных отчетах не говорилось, что ответные удары Ирана по странам Персидского залива гарантированы, однако они «входили в список возможных исходов».

11 марта российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном «опасно деградирующую» ситуацию на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса путем переговоров.