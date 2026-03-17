Украина не боится заявлений Тегерана о «пугающих последствиях» поддержки Израиля, заявил Владимир Зеленский.

Его слова приводит The Jerusalem Post.

«За эти четыре года я услышал много разных сообщений. Нет, мы не боимся каких-либо подобных заявлений», — сказал он.

Ранее Иран предупредил Киев о серьёзных последствиях из-за сближения с Израилем и США. В Тегеране заявили, что действия Украины делают её территорию законной целью. Глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи подчеркнул, что Киев фактически втянул себя в конфликт.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля.