В Тбилиси назвали Грузию «соосновательницей Европы»

Грузия является «соосновательницей» Европы. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили, выступая с ежегодным докладом.

Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Европа для нас является не геополитическим проектом или объединением бюрократов, а ценностным и цивилизационным пространством, которое создано и грузинами. <...> Грузия тоже является Европой как ее соосновательница», — сказал парламентарий.

При этом, по его словам, «сегодняшний Евросоюз все больше отдаляется от той Европы, в создании которой участвовали и грузины».

До этого Папуашвили говорил, что, будь у Европейского союза возможность, он бы ввел в Грузию танки, чтобы «насадить демократию».

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе в свою очередь заявил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в ЕС, республика значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».