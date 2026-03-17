Лариджани опубликовал сообщение в соцсети на фоне сообщений ЦАХАЛ о его гибели

Секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани опубликовал пост в соцсети X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ), на фоне сообщений ЦАХАЛ о его гибели.

Ранее израильские СМИ сообщили, что ЦАХАЛ предпринял попытку покушения на главу иранской службы безопасности Али Лариджани. Министр обороны Израиля Исраэль Кац позже заявил, что глава службы безопасности Ирана Али Лариджани был убит.

"Лидеры режима ликвидируются, а их возможности прекращены", - сказал Кац, которого цитирует Al-Jazeera.

В сообщении Лариджани, опубликованном после этого заявления, выражаются соболезнования семьям иранских моряков, которые погибли в результате удара ВМС США по фрегату IRIS Dena у берегов Шри- Ланки. Сам Лариджани не появлялся во вторник на публике.

Как отмечает Times of Israel, попытка покушения произошла через четыре дня после того, как Лариджани прошел вместе с тысячами иранцев на митинге в честь Дня Кудса в Тегеране, где в прямом эфире критиковал администрацию Трампа. Он заявил, что лидеры США находятся "на острове Эпштейна". Обращаясь к министру обороны США Питу Хегсету, он подчеркнул, что несколько высокопоставленных чиновников, включая президента Пезешкиана, публично выступали на митинге в Тегеране.

"Мистер Хегсет! Наши лидеры были и остаются среди народа. А ваши лидеры? На острове Эпштейна!" - написал высокопоставленный иранский чиновник.

Лариджани отметился несколькими постами в адрес президента Трампа.