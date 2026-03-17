Новый парламент КНДР рассмотрит поправки к Конституции

Верховное народное собрание (ВНС) КНДР 15-го созыва начнет работу 22 марта в Пхеньяне. Заседание станет продолжением решений IX съезда Трудовой партии Кореи и, как ожидается, закрепит ключевые изменения в политике и кадровой структуре страны.

© Российская Газета

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), основным вопросом повестки станет рассмотрение поправок к Конституции. Главное внимание наблюдателей приковано к возможному закреплению курса на "два отдельных враждебных государства", что будет означать окончательный отказ от прежних формулировок о мирном объединении и единстве корейской нации, закрепленных в действующем основном законе.

Вместе с тем масштаб и конкретное содержание изменений пока остаются неясными: ранее на партийном съезде не уточнялось, какие именно положения, касающиеся межкорейских отношений, будут пересмотрены и будут ли опубликованы детальные формулировки.

Помимо конституционных поправок, парламент рассмотрит кадровые вопросы. Запланированы выборы председателя Государственного совета, а также формирование государственных органов - кабинета министров и профильных комитетов ВНС. Ожидается, что Ким Чен Ын будет вновь переизбран на пост главы государства. При этом ранее обсуждавшаяся возможность смены названия высшей должности на "президент" (государственный глава) подтверждения не получила.

Заседание также будет посвящено экономической повестке: депутаты обсудят реализацию пятилетнего плана развития, принятого на IX съезде партии, итоги исполнения бюджета за 2025 год и проект бюджета на 2026 год.

Особое внимание привлекает обновление состава парламента. В новый созыв вошли 687 депутатов, при этом, по оценкам, уровень ротации превысил 60-70%, что заметно выше показателей предыдущих выборов (около 50-55%). Это рассматривается как свидетельство масштабной перестройки элиты и укрепления системы управления в рамках курса на формирование "эпохи Ким Чен Ына".

В списке новых депутатов оказался, в частности, один из ближайших соратников лидера КНДР Чо Ён Вон, ранее не входивший в состав парламента. При этом ряд прежних ключевых фигур, включая бывшего председателя Президиума ВНС Чхве Рён Хэ, в новый состав не вошли. Сохранили мандаты, в частности, Ким Ё Чжон, министр иностранных дел Чхве Сон Хи и ряд других представителей руководства.

Интерес вызывает и возможное выступление Ким Чен Ына в ходе сессии, которое может содержать новые сигналы в адрес США и Южной Кореи.