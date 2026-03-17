В России объяснили слова Трампа о готовности «захватить Кубу»

Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности «захватить Кубу» и оценил вероятность начала американской военной операции на острове в обозримой перспективе.

Ранее Трамп выразил надежду, что ему «выпадет честь» захватить Кубу. Глава Белого дома в ходе общения с журналистами отметил, что «было бы неплохо» взять остров под контроль США. «Это большая честь. Я могу освободить Кубу или захватить ее — думаю, я могу делать все, что захочу», — сказал политик.

По мнению эксперта, заявление Трампа нужно рассматривать в контексте внешнеполитических сложностей, с которыми сталкиваются США.

Заявление Трампа о «захвате Кубы» нужно рассматривать на фоне неудач американо‑израильской коалиции в отношении Ирана. В глазах международного сообщества ситуация складывается не в пользу США — и Трампу требуется продемонстрировать хоть какой‑то успех. Куба в этом контексте видится ему относительно лёгкой целью: он может попытаться провести там операцию до завершения иранского конфликта, чтобы показать своим сторонникам «положительный результат». При этом в самом американском обществе не понимают необходимости новой военной кампании — там не видят смысла в очередной войне. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Комментируя возможные сценарии развития событий, эксперт выразил мнение, что масштабного вторжения не произойдёт. Более реалистичным выглядит вариант точечных действий.

«Масштабных военных ударов по Кубе вряд ли стоит ожидать. Более вероятен сценарий точечных действий с возможным десантом — по аналогии с ситуацией вокруг Венесуэлы. Однако Куба — не Венесуэла: местное население исторически настроено к США крайне негативно. Даже если американцы решатся на операцию, её формат остаётся под вопросом: будет ли это полный захват острова, частичная интервенция или попытка смены режима? В любом случае кубинцы способны организовать серьёзное сопротивление, включая партизанскую войну — несмотря на внутренние проблемы страны», — подчеркнул специалист.

Отдельно Михайлов остановился на роли дипломатических переговоров и их связи с возможной эскалацией. Он напомнил о прецеденте с Ираном и допустил, что аналогичные тактики могут быть применены и в отношении Кубы.

«История с переговорами вокруг Ирана показывает опасный прецедент: пока шли дипломатические контакты, США параллельно готовили военную операцию совместно с союзниками. Сейчас нельзя исключать, что любые переговоры с властями Кубы могут использоваться как прикрытие для подготовки вторжения. Это не гарантированный сценарий, но он вполне укладывается в логику текущей политики: демонстрация дипломатических усилий на фоне реальной подготовки к силовым действиям», — резюмировал политолог.

Газета New York Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что администрация Трампа хочет добиться отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.