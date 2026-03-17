Стала известна судьба серого кардинала Ирана после атаки Израиля

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани не мог выжить после удара Израиля.

Об этом сообщает израильский «12 канал» со ссылкой на источники.

«Вчера днем мы получили информацию, что Лариджани должен был прибыть в одно из своих укрытий сегодня вечером (между понедельником и вторником). Это не его дом, это одна из квартир, которыми он пользовался. Он был на месте происшествия со своим сыном — и подвергся нападению. Он никак не мог пережить это нападение», — заявил неназванный израильский чиновник.

Авторы материала отметили, что Лариджани считается «сильнейшей политической фигурой» в Исламской республике.