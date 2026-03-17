Токаев подписал новую Конституцию Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новую Конституцию республики и указ о мерах по реализации основного закона.

Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана по итогам торжественного мероприятия.

«Сегодня вы все стали свидетелями поистине эпохального события, которое окажет колоссальное влияние на жизнь нашей страны. Я как Глава государства от имени всего нашего народа скрепил своей подписью Основной закон Казахстана», — приводится его заявление.

Он также отметил, что подписал Указ о мерах по реализации Конституции.

«1 июля Народная Конституция официально вступит в силу», — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени народа республики и от себя лично поздравил Токаева с успешным проведением общенационального референдума по новой Конституции.