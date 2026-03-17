За фасадом угроз Трампа: раскрыт сценарий захвата Кубы

Президент США Дональд Трамп не решится на полномасштабное военное вторжение на Кубу, несмотря на свои громкие заявления. Такое мнение в беседе с News.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Эксперт убежден, что у американского лидера есть более привлекательные объекты для экспансии. Но Кубу Вашингтон продолжит душить экономически.

«Куба не так интересна Трампу, как, например, другие цели. Та же Гренландия, мне кажется, для него более лакомый кусок», — пояснил Блохин.

Политолог отмечает, что агрессивная риторика в адрес Гаваны носит скорее характер психологической атаки, чем реальный план боевых действий. Он объяснил, что действия в Венесуэле были оправданы, так как это сокровищница углеводородов, операцией в Иране Трамп пытается усилить Израиль и одновресенно ослабить Китай.

"Куба же бледновата. Я думаю, что слова президента США о желании захватить остров сейчас — это момент информационно-психологического давления", - объяснил эксперт.

По мнению специалиста, вместо открытого конфликта Вашингтон сделает ставку на удушение экономики и провокации внутри страны. Однако, как полагает Блохин, ситуация может резко измениться, если на острове появится военная инфраструктура крупных геополитических противников США.

«Сейчас главными инструментами против кубинцев будут блокада, санкции, попытка раскачать изнутри. Но до чего-то масштабного, как в отношении Ирана, я думаю, дело не дойдет», — добавил Блохин.

Оценивая перспективы американской экспансии, политолог вновь вернулся к вопросу ресурсов: «Если выбирать, что является более лакомым куском, я думаю, это Гренландия — с ней и разобраться проще будет. На Кубе генетическая ненависть к США. В любом случае слова Трампа имеют вес, это не просто пугалка. Вероятно, он думал, что только одними этими словами заставит сейчас кубинцев снова понервничать».

Ранее Дональд Трамп в Белом доме заявил, что для него будет честью «взять Кубу» в той или иной форме, добавив, что он мог бы сделать с островом «все, что захочет». Американский лидер отказался уточнять, будет ли он действовать против Гаваны по иранскому или венесуэльскому сценарию. До этого глава США уже выступал с угрозами организовать на Кубе «недружественный переворот».