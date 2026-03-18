В Венгрии опровергли существование плакатов с Зеленским

Правительство Венгрии опровергло существование плакатов с украинским лидером Владимиром Зеленским, где Ужгород называют венгерским городом. Об этом говорится в комментарии правительства для РИА Новости.

© Lenta.ru

«Сообщаем, что такого плаката не существует», — ответили в венгерском правительстве.

Ранее украинские СМИ распространили фото плаката с Зеленским, который якобы висит на улице в Венгрии. Надпись на плакате утверждала, что Ужгород является венгерским городом, а борщ — венгерским блюдом.

Ранее вице-премьер-министр Украины Тарас Качка заявил, что Германия, Польша, Италия и Венгрия полагают, что Украине потребуется 20 лет для вступления в Евросоюз. По его словам, Киев не может ждать ни 20, ни даже 10 лет ради вступления в объединение.