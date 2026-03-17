Обзор иноСМИ: «фатальная авантюра» Трампа и «подарок» для БРИКС от США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Бури́, детка, бури́»: как энергетическая стратегия Трампа проиграла китайской

При президенте Дональде Трампе в США начался ренессанс ископаемого топлива. Китай, напротив, сосредоточился на возобновляемых источниках энергии. Пекин готов к нефтяным кризисам. Америка - нет, считает автор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Петра Рамзауэр. Китайская государственная газета на этой неделе опубликовала карикатуру под заголовком «Запутавшись в ближневосточном хаосе». На рисунке изображен Дядя Сэм, отчаянно барахтающийся в паутине. Пекин спокойно наблюдает, как США все больше погрязают в хаосе войн на Ближнем Востоке и не могут найти выход. И это продолжается десятилетиями, подчеркнула Рамзауэр. В отличие от США, Китай последовательно воздерживается от вмешательства в политические дела других стран. Пекин, который также добывает нефть, но не может обеспечить ею собственную промышленность, рассматривает возобновляемые источники энергии как уникальную возможность наконец-то достичь энергетической независимости.

По мнению Рамзауэр, нефтяной кризис показал, что решение Трампа начать войну с Ираном было «фатальной авантюрой». Ситуация в Персидском заливе также подчеркивает недальновидность его энергетической политики, полностью опирающейся на ископаемое топливо. Власти Китая десятилетиями готовились к эпохе после ископаемого топлива. Чтобы смягчить последствия внезапного дефицита энергии, они опираются на два столпа: во-первых, на обширные запасы нефти в 1,2 миллиарда баррелей, которых хватит как минимум на 100 дней. Во-вторых, Китай расширяет использование возобновляемых источников энергии, производство высококачественных аккумуляторов и строит высокоэффективную электросеть. В то время как жители США и Европы с тревогой следят за ценами на бензин, китайцы чувствуют себя спокойнее. К концу 2025 года более половины всех вновь приобретенных легковых авто в стране были электромобилями. Этот сдвиг уже позволил сократить потребление нефти на миллион баррелей в день. В США же обещание Трампа обуздать инфляцию, опираясь на старую добрую нефть, оказалось пшиком.

«Тарифы, похищение Мадуро, война в Иране: как Трамп укрепляет позиции БРИКС»

Западные страны часто указывают на различия между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и шестью другими развивающимися странами, входящими в БРИКС. Но что если, разрушив мировой порядок шквалом бомб, Дональд Трамп на самом деле оказывает услугу так называемому «Глобальному Югу», задается вопросом французская газета Le Figaro. Разве, развязывая торговую войну против всего мира, ослабляя многосторонние институты и сначала похищая одного иностранного лидера, а затем убивая другого, президент США в конечном итоге не объединит развивающиеся страны, возглавляемые группой БРИКС?

Как отмечает Le Figaro, хотя БРИКС и нельзя назвать однородным объединением, его единство скрепляют общие финансовые интересы: стремление избежать гегемонии доллара. Идея единой валюты набирает обороты. Речь идет о платежном средстве, которое можно было бы использовать для оплаты товаров внутри БРИКС. Альтернативой могло бы стать более активное использование юаня. Но этот процесс шел бы слишком медленно, поскольку юань не полностью конвертируем. Также партнеры по БРИКС могут опасаться произвольных решений со стороны Пекина. В любом случае, по мнению экспертов, тарифы Трампа и угрозы санкциями в ответ на отказ БРИКС от доллара, «оказали противоположный желаемому эффект консолидации». Аналитики уже прогнозируют тревожную «форму изоляции Запада в глобальном масштабе».

«Между Трампом и Вэнсом пробежала черная кошка под названием Иран?»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ушел от ответа на вопрос журналистов о том, какой совет по войне с Ираном он дал Дональду Трампу. Вэнс сослался на конфиденциальность разговоров, и этот момент очень заинтересовал журналистов, аналитиков и всех, кто следит за внешнеполитическим курсом Белого дома, пишет Haqqin.az. До этого в СМИ обсуждалась сенсация: Вэнс якобы стал единственным членом близкого круга Трампа, не одобрившим кампанию против Ирана.

В течение почти недели после начала ударов США и Израиля Вэнс хранил молчание. Он не комментировал ситуацию в соцсетях и не делал заявлений в поддержку президента. СМИ напомнили, что в 2023 году Вэнс объяснил свои симпатии к Трампу тем, что за первые годы в президентском кресле тот «не начал ни одной войны». Уже в октябре 2025 года Вэнс писал, что война с Ираном «не отвечает интересам США». Вэнс не скрывает своего желания баллотироваться на пост президента США в 2028 году, поэтому его «философские» разногласия с Трампом могут стать проблемой, подчеркивается в статье.

«Четырехдневка и запрет на поездки: Азия ощущает последствия войны на Ближнем Востоке»

Рост цен на нефть и топливо беспокоит не только немецких водителей. Азия также испытывает трудности из-за последствий американо-израильской войны против Ирана, пишет Der Tagesspiegel. Резкий рост цен на нефть в начале недели потряс азиатские фондовые рынки. Это неудивительно: три четверти импорта сырой ближневосточной нефти в Китай, Японию, Тайвань и Южную Корею проходит через заблокированный Ормузский пролив. Конфликт косвенно затрагивает и другие страны. Ситуация в Южной Корее напряженная. Президент Ли Чжэ Мён объявил о введении потолка цен на топливо впервые почти за 30 лет, чтобы ограничить резкий рост цен. Правительство также изучает альтернативные источники поставок и готово при необходимости использовать стратегические запасы нефти.

Но больше всего Южную Корею, страну, в которой размещено 28 500 американских военных, беспокоит вывод оружия США на Ближний Восток. Местные СМИ сообщали, что артиллерийские батареи с авиабазы Осан, вероятно, будут переброшены на американские военные базы в Саудовской Аравии и ОАЭ. Правительство Бангладеш ограничило продажу топлива и отправило студентов домой раньше начала каникул, чтобы сэкономить электричество. В связи с высокими ценами на энергоносители правительство Филиппин ввело четырехдневную рабочую неделю для госслужащих. Несущественные деловые поездки и мероприятия, которые можно проводить онлайн, отменяются. Мьянма импортирует 90 процентов своего бензина, поэтому власти ввели жесткие меры экономии. Теперь водить личные автомобили разрешено только через день: машинам с четными номерами разрешается движение в четные дни, и наоборот.

«Сколько заработал Трамп на конфликте с Ираном?»

США снова втянуты в войну, а семья президента Трампа богатеет, заявил автор статьи, опубликованной китайским порталом Sohu. На первый взгляд, эти два события кажутся не связанными, но более внимательное изучение последних новостей показывает, что модель «война + богатство» стала нормой в американской политике, подчеркивается в статье. Будь то криптовалюта, беспилотники или судебные иски, всякий раз, когда правительство принимает важное решение, семья Трампа умудряется ловко воспользоваться возможностью. Нынешний конфликт между США и Ираном сжигает почти 900 миллионов долларов ежедневно, а склад боеприпасов Пентагона почти пуст. За первые 48 часов конфликта американские военные потратили 5,6 миллиарда долларов только на запуск крылатых ракет и перехват иранских ответных ударов, что эквивалентно по стоимости мгновенной потере десяти истребителей F-35. По данным американских СМИ, к концу первой недели войны Пентагон отчитался перед Конгрессом о расходах в размере шесть миллиардов долларов, из которых четыре миллиарда пришлись на боеприпасы.

Все это было лишь закуской. Аналитики подсчитали, что средние ежедневные затраты США в этой войне составляют 890 миллионов долларов. Одна ракета-перехватчик Patriot стоит до четырех миллионов долларов; ракета Standard Missile-6 - от 4 до 4,3 миллиона. Эти цифры не включают огромные логистические издержки. С декабря прошлого года американские военные развернули на Ближнем Востоке более десяти военных кораблей и сотни самолетов. Пентагон начинает проявлять признаки беспокойства. По данным источников, Минобороны США планирует запросить дополнительное финансирование у Конгресса и сконцентрироваться на дронах. Как семья Трампа извлекла выгоду из войны? Трамп после возвращения к власти помог своим сыновьям, Дональду-младшему и Эрику, заработать состояние на Уолл-стрит. Всякий раз, когда правительство принимает важные политические решения, у братьев есть возможность занять выгодную позицию заранее; как только эти решения объявляются, цены на акции взлетают. В начале марта стало известно об инвестициях братьев Трамп в беспилотники. Инвестиционный портфель семьи Трампа теперь точно совпадает с изменениями в политике Пентагона.