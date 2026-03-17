Глава Евросовета отреагировал на угрозы Зеленского Орбану

Глава Евросовета Антониу Кошта отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он подчеркнул, что в ЕС неприемлемо, когда даже в эмоциональных ситуациях кто-то ведет себя неадекватно по отношению к лидерам европейских стран.

Кошта заявил, что у Брюсселя «отличные отношения с Украиной». Но в ЕС не могут принять неадекватное поведение по отношению к лидеру страны даже в «эмоциональный момент», приводит слова председателя Евросовета испанское агентство Europa Press.

Ранее Зеленский угрожал Орбану общением с украинскими военными из-за того, что Будапешт заблокировал очередной кредит ЕС для Украины. После этого экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко также начал угрожать Орбану, его детям и внукам. Он объяснил свои угрозы тем, что Орбан занимает антиукраинскую позицию.

Правительство Венгрии подчеркнуло, что любые угрозы в адрес их страны, ее премьер-министра или его близких недопустимы. Глава администрации Орбана также отметил, что им ясно, почему режим Зеленского заинтересован в том, чтобы проукраинская оппозиционная партия «Тиса» пришла к власти в стране. Это позволило бы Киеву получить очередной кредит от ЕС без препятствий.