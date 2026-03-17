Президент Украины Владимир Зеленский продолжает осознанно затягивать конфликт с Россией, хоть и осознает, что Киеву не удастся одержать верх в военном противостоянии с Москвой. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в X.

© Вечерняя Москва

По словам политика, глава украинского государства должен согласиться выполнить требования российское стороны, чтобы предотвратить смерти сограждан.

— Каждый хороший лидер ставит свой народ на первое место, но Зеленский больше не является легитимным лидером, — подчеркнула Мема.

Согласно данным Киевского международного института социологии, более 60 процентов украинцев одобряют референдум о соглашении с Россией, которое включало бы «неопределенные территориальные уступки».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина остается главным препятствием на пути урегулирования конфликта, несмотря на сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы утратил интерес к его разрешению.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта то ставятся на паузу, то возобновляются, но основным препятствием на пути к мирному соглашению выступает несгибаемая позиция Владимира Зеленского.