Премьер Бельгии объяснил свой призыв к диалогу с Россией

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после резкой критики его призыва к нормализации отношений с Россией заявил о том, что о диалоге не может быть и речи, пока продолжается конфликт на Украине. Об этом пишет РБК.

Ранее Барт Де Вевер выступил за нормализацию отношений с Россией и доступ к ее «дешевым энергоресурсам». По его словам, в частных беседах многие европейские лидеры с ним согласны, но публично говорить об этом не решаются.

После этого заявления бельгийский политик подвергся резкой критике как со стороны Еврокомиссии, так и в правительстве Бельгии. В частности, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил о том, что возобновление закупок российских энергоресурсов стало бы ошибкой для ЕС.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер уточнил свои слова, подчеркнув, что нельзя говорить о нормализации отношений, «пока идет война против Украины».

«Я говорю о возможном сценарии после войны, после мирного соглашения, приемлемого как для Украины, так и для Европы», — пояснил он.

Де Вевер также назвал «неприятной» ситуацию, когда Европа «не сидит за столом переговоров» и «расплачивается за войну».