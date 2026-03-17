Моряки тушили пожар на американском авианосце «Джеральд Форд» (USS Gerald Ford) более 30 часов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на моряков корабля.

По словам двух чиновников флота, пожар начался в вентиляционном отверстии сушилки в прачечной и за короткое время распространился. Хоть инцидент и не представлял серьезной угрозы, условия на корабле стали хуже, поскольку моряки не могли стирать свои вещи в то время, как авианосец находится в открытом море 10-й месяц, рассказали собеседники газеты.

О пожаре на судне стало известно 12 марта. В Иране заявили, что американские военнослужащие якобы сами его подожгли, чтобы не воевать.

24 февраля The Wall Street Journal сообщила, что направленный угрожать Ирану флагманский авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford столкнулся с серьезными неполадками канализационной системы, которая забивалась в среднем раз в день. Из-за этого сточные массы затапливали туалеты, а членам экипажа приходилось стоять в очередях более 45 минут. В соцсетях предположили саботаж со стороны моряков, недовольных длительным 8-месячным походом без увольнений на берег и перспективой участвовать в операции против Исламской Республики.