Макрон не придет на прощание с военным, погибшим при ударе БПЛА в Иране

Президент Франции Эммануэль Макрон не будет присутствовать на церемонии прощания с военнослужащим Арно Фрионом, погибшим при налете БПЛА на базу в Ираке. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в окружении французского лидера.

Ранее телеканал со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции заявил, что шесть раненных в Ираке французских военных транспортированы на родину. Позднее телеканал заявил о доставке в страну останков Фриона.

Прощание с Арно Фрионом состоится во вторник, 17 марта. Церемонию прощания проведет министр обороны Франции Катрин Вотрен. Макрона на похоронах не будет, однако в его расписании есть встреча с семьей погибшего военнослужащего.

Напомним, что 17 марта Макрон также созвал заседание совета обороны и нацбезопасности по поводу ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке.