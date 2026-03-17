На дне пересыхающего водохранилища обнаружили затопленные поселения

Александр Котлеткин
В Италии на поверхность вышли руины затопленных в прошлом поселений. Необычным зрелищем могут насладиться жители Трентино. Из-за низкого уровня воды в озере Санта-Джустина из-под воды появились древние дороги, мосты и другие сооружения.

Озеро Санта-Джустина — один из крупнейших искусственных водоемов северной Италии. Строительство плотины завершилось в середине прошлого века. После ее открытия в ущелье образовалось рукотворное озеро. Уровень воды в водоеме меняется в зависимости от сезона и осадков, иногда обнажая части затопленной территории.

Когда-то в долине жили люди. Горные деревни соединялись мостами и мощеными дорогами. После того как водохранилище было заполнено, часть строений была разрушена, часть оказалась под водой. В засушливые годы остатки прошлой эпохи появляются на поверхности и приводят в восхищение местных жителей.