Экипажам судов США и Израиля больше не получится беспрепятственно использовать Ормузский пролив для доставок грузов в другие регионы мира. Об этом заявил глава парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, его слова приводит ТАСС.

Отношения Ирана с США и Израилем, которые в конце февраля начали совместную военную операцию на Ближнем Востоке, не вернутся на прежний уровень с учетом агрессивных действий Вашингтона в регионе. То же самое касается и прохода судов через Ормузский пролив, констатировал Галибаф.

Присутствие американских и израильских судов в регионе будет восприниматься правительством Ирана в качестве угрозы национальной безопасности, добавил он. На этом фоне США и его союзникам следует забыть про возможность безопасного прохода их кораблей в Ормузском проливе.

«Пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям», — заключил Галибаф.

Блокировка Ормузского пролива стала ответной мерой Ирана на военную операцию США на Ближнем Востоке, получившую название «Эпическая ярость». После перекрытия важнейшей логистической артерии мировые цены на ключевые виды топлива устремились вверх. Стоимость нефти Brent приблизилась к 105 долларам за баррель, авиакеросина — к 215 долларам, а газойля, используемого в качестве компонента дизтоплива, — превысила 156 долларов.

На этом фоне аналитики Goldman Sachs предупредили об угрозе глобального энергетического кризиса. С серьезными проблемами уже столкнулись Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивская Республика, США, Евросоюз. В случае затяжного перекрытия Ормузского пролива кризис может распространиться на другие регионы мира, констатировали в одном из крупнейших инвестбанков.