Макрон созвал совет обороны и нацбезопасности на заседание по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал заседание совета обороны и нацбезопасности Франции по ситуации в Иране и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

По информации телеканала, заседание состоится во вторник, 17 марта. Детали повестки заседания в публикации не раскрываются.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Удары по иранской территории, в том числе по Тегерану, привели к разрушениям и гибели людей, в том числе главы Ирана аятоллы Али Хаменеи. Иран начал проводить ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. СМИ сообщали, что союзники Вашингтона пока не соглашаются на этот шаг.