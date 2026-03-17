Названо количество погибших в результате ударов Пакистана по Кабулу

Более 250 человек погибли, еще свыше 400 пострадали в результате ударов Пакистана по Кабулу в понедельник, 16 марта. Об этом сообщает портал Tolo news со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид отметил, что соседняя страна вновь нарушила воздушное пространство республики.

В результате удара по реабилитационному центру для наркозависимых в Кабуле "есть погибшие и раненые", добавил он, назвав данную атаку преступлением против человечности.

"Нападение не останется без ответа", - пообещал Муджахид.

Тем временем министерство информации и телерадиовещания Пакистана сообщило, что ночью 16 марта были нанесены "точные удары по военным объектам и инфраструктуре поддержки террористов, включая склады технического оборудования и боеприпасов".

Последовавший за ударами взрыв подтверждает, что атаке подвергся военный объект, отметили в ведомстве.

В Исламабаде также опровергли заявление об атаке на центр реабилитации наркозависимых, назвав распространенную Афганистаном информацию "еще одним искажением фактов, направленным на введение в заблуждение общественности".