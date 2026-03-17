Удар Ирана по США вызвал панику на Западе

Иранские военные нанесли удар по посольству Соединенных Штатов в Багдаде, которое считается самым крупным в мире, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) норвежский профессор Глен Диесен.

По американскому посольству в Багдаде били всю ночь, поделился подробностями он.

Как отметил автор публикации, это самое большое представительство в мире (42 гектара), и после вторжения в Ирак оно являлось центром проецирования военной силы по всему региону.

Накануне агентство Reuters сообщало, что рядом с территорией дипломатической миссии слышали взрыв, звучала сирена воздушной тревоги.

Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет третью неделю. На протяжении всего этого времени стороны обмениваются ударами. В еврейском государстве назвали своей целью не допустить получения Исламской Республикой ядерного оружия. Американская сторона пригрозила уничтожить военный потенциал страны и призвала иранцев свергнуть режим. Тегеран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговорного процесса.