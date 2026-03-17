Разведка США не видит раскола в руководстве Ирана

Разведка США не увидела раскола в руководстве Ирана после начала военной операции против страны. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Согласно оценкам американской разведки, пока власти Ирана остаются целостными.

«Явных признаков раскола или перебежек в иранской властной структуре нет», — говорится в сообщении.

Источник газеты отмечает, что президент США Дональд Трамп получает «очень отрезвляющие брифинги» от разведки. Кроме того, еще до эскалации конфликта ему заявили о высокой вероятности укрепления Корпуса стражей исламской революции в случае начала боевых действий.

Арабские союзники США в Персидском заливе сейчас «рассержены и встревожены» тем, что стали мишенью ответных ударов Тегерана. Неназванный арабский чиновник заявил, что Вашингтон начал эту войну за Тель-Авив, а после оставил своих союзников одних перед иранскими атаками.