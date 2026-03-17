Трамп попросил перенести его поездку в Китай

Президент США Дональд Трамп рассказал, что попросил отложить его поездку в Китай «примерно на месяц» из-за войны в Иране. Об этом сообщает NBC News.

Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что не знает, отправится ли он в Пекин на встречу с главой Китая Си Цзиньпином в конце марта, как было запланировано ранее. Визит должен был продлиться до 2 апреля.

«Я бы с удовольствием, но из-за войны я хочу быть здесь. Я чувствую, что должен быть здесь. Поэтому мы попросили отложить визит примерно на месяц. Все очень просто. У нас идет война. Думаю, важно, чтобы я был здесь», - подчеркнул Трамп.

Администрация Трампа ранее начала ставить под сомнение целесообразность поездки. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что она может не состояться в запланированные сроки. При этом Бессент отверг предположения, что задержки связаны с тактикой давления на Пекин с целью заставить его вмешаться в ситуацию в Ормузском проливе.

Ранее в одном из интервью Трамп призвал Китай помочь ему разблокировать Ормузский пролив. Трамп отмечал, что хотел бы, чтобы это произошло до запланированного саммита.

СМИ писали, что после апрельского визита в Китай Трамп может одобрить крупный пакет вооружений для Тайваня, включающий современные ракеты-перехватчики. Сделка по поставкам вооружений, оцениваемая примерно в 14 миллиардов долларов, может стать крупнейшей в истории для Тайваня.

Утверждалось, что Пакет в основном состоит из зенитных ракет PAC-3 и NASAMS. В феврале Си предупредил Трампа, что продажа оружия Тайваню, который Пекин считает своей территорией, должна осуществляться «с осторожностью».