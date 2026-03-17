Энергосистема Кубы полностью вышла из строя

Энергетическая система Кубы вышла из строя впервые с момента прекращения поставок нефти из США. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили на CNN.

На данный момент по всей стране ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Причины блэкаута пока неизвестны.

Последние несколько месяцев на Кубе неоднократно фиксировались перебои с электричеством. Местные власти уверены, что это связано с экономическими санкциями США, передает телеканал.

По данным The New York Times, администрация американского лидера Дональда Трампа планирует добиться отстранения от власти главы Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Кроме того, днем ранее президент США выразил надежду на то, что ему выпадет честь захватить Кубу. Он отметил, что «было бы неплохо» взять остров под контроль.

СМИ: Трамп намерен добиться смены президента на Кубе

Трамп также объявил об энергетической блокаде Кубы. Он заявил, что введет 100-процентные пошлины против любой страны, которая поставит ей нефть.

14 марта в городе Морон на Кубе группа протестующих разгромила здание отделения Коммунистической партии. Акция началась после митинга жителей, недовольных ситуацией с доступом к продуктам питания.