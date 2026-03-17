Стало известно, куда Эпштейн пытался устроить своих протеже

Американский финансист Джеффри Эпштейн использовал свои связи, чтобы устраивать своих молодых знакомых во влиятельный американский аналитический центр — Совет по международным отношениям (CFR). Как сообщает РИА Новости, это следует из документов Минюста США.

В переписке от 2013 года Эпштейн сообщает директору по мероприятиям CFR Валери Пост о том, что знает «нескольких молодых людей», которые ранее стажировались в ООН и которым была бы интересна работа в центре. Пост отвечает, что правила организации в отношении стажировок строги, однако она лично может ускорить процесс отбора.

«Им придется подать заявление на определенную должность или попробовать следующей весной подать заявку на лето. Пожалуйста, попроси их прислать мне свои резюме, и я передам их отделу кадров для особого рассмотрения», — заявляла она.

Кроме того, переписка свидетельствует о близких отношениях между Эпштейном и Пост. Последняя благодарит финансиста за советы, которые тот давал ей в прошлом.

Сама переписка происходила через пять лет после того, как Эпштейна обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних — тогда финансист пытался обелить свою репутацию, сохранить или восстановить знакомство со множеством влиятельных людей, часть из которых имели связи с советом.

Напомним, что Совет по международным отношениям основан в 1921 году. В нее входят более пяти тысяч членов, в том числе высокопоставленные чиновники федеральной администрации Соединенных Штатов, бывшие госсекретари США, директора ЦРУ, банкиры, юристы и другие известные и влиятельные американцы.