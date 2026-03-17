Раскрыт замысел администрации Трампа в отношении главы Кубы

Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует добиться отстранения от власти главы Кубы Мигеля Диас-Канеля. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в The New York Times.

© Вечерняя Москва

По данным газеты, власти страны уже доли понять Гаване, что президент должен уйти, дальнейшие отставки Вашингтон не интересуют.

Кроме того, американские политики хотят, чтобы Куба согласилась отстранить от власти некоторых пожилых чиновников, которые все еще одобряют идеи революционера Фиделя Кастро.

На данный момент на острове блэкаут. Отключение электричества стало первым после того, как США прекратили поставки нефти.

— Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы, причины выясняются, и активируются протоколы восстановления, — цитирует сообщение Минэнерго страны издание.

Днем ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что ему выпадет честь захватить Кубу. Он отметил, что «было бы неплохо» взять остров под контроль Штатов.

7 марта американский лидер сообщил, что США переключатся на Кубу после окончания военной операции в Иране. Также глава Белого дома подписал прокламацию о создании коалиции для борьбы с картелями.