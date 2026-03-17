Мерц отверг участие Германии в конфликте на Ближнем Востоке

Германия не будет вмешиваться в боевые действия на Ближнем Востоке и не собирается участвовать в обеспечении свободного судоходства в Ормузском проливе военными средствами. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц написал в соцсети X.

«Мы не будет участвовать в обеспечении свободного судоходства в Ормузском проливе военными средствами. Война на Ближнем Востоке не входит в компетенцию НАТО. Поэтому Германия не будет вмешиваться в нее военным путем», — отметил Мерц.

До этого Мерц также заявил, что военные действия США и Израиля против Ирана не имеют никакого отношения к НАТО. Также DPA писал, что министр Германии Борис Писториус отказался выполнять просьбу США отправить флот на операцию по разблокировке Ормузского пролива.

12 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

14 марта президент США Дональд Трамп отметил, что несколько стран собираются направить военные корабли в Ормузский пролив для поддержания безопасности. Затем в интервью Financial Times Трамп отметил, что не верит в готовность союзников по НАТО помочь США. Также он заявил, что НАТО ожидает плохое будущее, если его члены не ответят на запросы США о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Отказ от поддержки Трамп пообещал запомнить.

Кроме того, газета The Daily Telegraph написала, что Стармер отказался отправлять военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

