Переговоры по санкциям Евросоюза против России зашли в тупик

Главы МИД стран Евросоюза не смогли продвинуться в согласовании 20-го пакета санкций против России. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи в Брюсселе.

© Московский Комсомолец

По ее словам, обсуждение санкций затянулось, и стороны продолжают искать способы ускорить процесс. Она также упомянула дискуссии о финансировании Украины в объеме €90 млрд, однако подробностей не привела.

Ранее источник ТАСС в Брюсселе сообщал, что ситуацию осложняет обострение на Ближнем Востоке, которое отвлекает внимание европейских стран от санкционной повестки.

Кроме того, принятие пакета блокируют Венгрия и Словакия. Эти страны требуют от Еврокомиссии добиться возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который был остановлен Украиной 27 января.

Изначально Еврокомиссия планировала согласовать 20-й пакет санкций к 24 февраля 2026 года, однако сроки были сорваны.