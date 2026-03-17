Назван самый удобный посредник между США и Ираном

Ирану и США было бы комфортнее работать с Оманом в роли посредника. Вероятного посредника в урегулировании иранского конфликта назвал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Николай Сухов в разговоре с «Лентой.ру».

«Посредников, которые предлагают себя, много. Наверное, иранцам было бы комфортнее работать с Оманом и, возможно, что и американцам тоже, но пока мы не знаем, как лягут карты», — отметил востоковед на конференции Российского совета по международным делам (РСМД) «Конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке: факторы эскалации и траектории трансформации».

России напророчили важную роль в иранском конфликте

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.