Шатдаун в США привел к сбоям в аэропортах и длинным очередям

Около 10% сотрудников службы транспортной безопасности США (TSA) не вышли на работу в аэропортах на фоне частичного закрытия правительства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей администрации президента Дональда Трампа.

По данным агентства, отсутствие персонала фиксировалось в воскресенье. В обычных условиях доля неявок составляет около 2%, однако после остановки финансирования с 14 февраля в ряде аэропортов показатель вырос до 20%.

На этом фоне в аэропортах образовались очереди. По информации местных СМИ, пассажиры проводили на досмотре более двух часов, что приводило к массовым опозданиям и отменам рейсов.

Частичный шатдаун начался в США

Причиной частичного шатдауна стали разногласия в сенате по бюджету министерства внутренней безопасности. Демократы настаивали на ужесточении требований к работе иммиграционной службы после ряда инцидентов, включая случаи с летальным исходом в Миннесоте.

При этом финансирование большинства федеральных ведомств утверждено до конца сентября. Временные средства для работы получили иммиграционная и таможенная службы.

Ранее США уже сталкивались с длительными остановками работы правительства. В конце 2025 года шатдаун продолжался 43 дня — с 1 октября по 12 ноября. Позднее последовал еще один частичный перерыв с 31 января по 3 февраля.