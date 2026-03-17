Пока вы спали: из-за чего поссорились Мерц и Макрон и разочарование Стубба Трампом

СМИ: Мерц и Макрон поругались из-за Ирана

Между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном есть серьезные разногласия из-за конфликта на Ближнем Востоке. Именно они не дают ЕС выработать единую позицию по данному вопросу, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung.

"Именно в тот момент, когда Европа могла бы использовать эту переговорную силу, Мерц и Макрон не играют на одной стороне. Так, Макрон планирует миссию сопровождения в Ормузском проливе. Мерц говорит "нет"", — говорится в публикации.

Как пишет издание, немецкий канцлер изначально занял произраильскую позицию, фактически никак не критикуя действия США. В свою очередь Макрон остался недоволен ответной реакцией Тегерана на ракетные удары.

Стубб заявил, что разочарован вниманием Трампа к Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что разочарован количеством внимания американского лидера Дональда Трампа к Украине на фоне операции в Иране. Он также обратил внимание на то, что сейчас существуют "два фронта", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

"Я чувствую определенное разочарование и нетерпение по ситуации сейчас, меня это беспокоит", - сказал Стубб, отвечая на вопрос о том, насколько, по его мнению, Трамп сосредоточен на поиске решения по Украине на фоне событий на Ближнем Востоке.

Президент Фмнляндии также уточнил, что сейчас существуют "два фронта": Иран, где США активно вовлечены, и Украина, где Вашингтон выступает посредником.

Трамп назвал честью для себя захват Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него будет честью "взять Кубу". При этом он отказался говорить, планируют ли Соединенные Штаты повторять в отношении Кубы иранский сценарий, пишет РИА Новости.

"Это будет честь — взять Кубу. Это большая честь", — сказал глава Белого дома.

Трамп уточнил, что подразумевает под этим "взять Кубу в какой-то форме".

"Я имею в виду, освобожу ли я ее, возьму ли ее — думаю, я мог бы сделать с ней всё, что захочу", — добавил он.

При этом президент США отказался говорить, планируют ли он действовать в отношении Кубы так же, как в отношении Ирана и Венесуэлой.

МИД Ирана опроверг контакты с Уиткоффом

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг сообщение о возобновлении контактов со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом уже после начала операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Об этом министр иностранных дел написал в соцсети X, сообщает РИА Новости.

"Мой последний контакт с господином Уиткоффом состоятся до того, как его работодатель принял решение убить дипломатию еще одной незаконной военной атакой на Иран", - написал Аракчи.

Он также отметил, что любые подобные утверждения могут быть направлены на то, чтобы ввести в заблуждение нефтяных трейдеров и общественность.

Зеленский дерзко ответил на предупреждение Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский дерзко прокомментировал предупреждение Ирана по поводу вмешательства Украины в конфликт на Ближнем Востоке. Он заявил, что не боится подобных сообщений, пишет РИА Новости со ссылкой на израильский телеканал i24.

"Мы не боимся подобных сообщений", — сказал глава киевского режима.

Ранее председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи заявил, что территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю.