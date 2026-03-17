Замглавы МИД Ирана опроверг слухи о плохом состоянии здоровья верховного лидера

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и в скором времени может выступить с новым посланием. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Эсмаил Багаи телеканалу NDTV.

«Я могу сказать вам, что с ним все в порядке», — подчеркнул замглавы МИД Ирана.

Таким образом Багаи опроверг слухи относительно состояния здоровья верховного лидера Исламской Республики.

«Вы уже слышали о его послании, и, надеюсь, очень скоро он обратится с другим посланием к общественности», — резюмировал иранский дипломат.

Telegraph: Моджтаба Хаменеи избежал гибели, выйдя перед обстрелом в сад

28 февраля новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чудом избежал трагических последствий во время ракетного удара по его резиденции в Тегеране. В момент атаки его в здании не было. За несколько минут до удара он вышел во двор комплекса. Об этом стало известно из утечки аудиозаписи выступления главы протокола верховного лидера Мазахера Хоссейни. В записи приводятся подробности атаки, в результате которой не удалось спасти несколько высокопоставленных руководителей Исламской Республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, какая случайность спасла жизнь Моджтабе Хаменеи.