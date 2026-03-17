На Украине запаниковали из-за действий ЕС по Ирану

Президент США Дональд Трамп не станет помогать Украине после того, как Европейский союз (ЕС) отказался помочь с возобновлением судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

© Лента.ру

«Трамп сейчас чертовски зол, поэтому не стоит удивляться, что когда Лондон или Париж придут за деньгами для Киева, то Трамп просто проигнорирует их, напомнив об отказе помочь кораблями», — сказал он.

По его словам, американский лидер надеялся на совместный ответ на атаки Ирана, однако союзники по НАТО «трусливо разбежались по сторонам». Соскин подчеркнул, что для Украины это не сулит ничего хорошего.

Ранее Трамп заявил, что нежелание ряда стран подключиться к коалиции по Ормузскому проливу показывает, что Вашингтон не может положиться на часть партнеров.