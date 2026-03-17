Переговорная позиция Украины продолжает ухудшаться, в том числе из-за ее отношений с союзниками. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что у Вашингтона нет необходимости работать с Европой по Украине.

Он отметил, что украинское руководство продолжает совершать ошибку, отказываясь от мирных переговоров, когда у нее «в руках появляются новые карты».

«Результат — затянувшаяся война и угасающая переговорная позиция», — подытожил парламентарий.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский остается главным препятствием для мирного урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что украинскому лидеру нужно «взяться за дело и заключить сделку», но пока он не показывает готовности к переговорам на необходимом уровне.

