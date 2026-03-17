Европу и США предупредили о риске акций возмездия со стороны Ирана

Если для нынешней власти Ирана конфликт закончится трагически, то возможны акции возмездия. Риск атак в Европе и США из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке оценил старший преподаватель Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на агрессию может реанимировать вооруженные группы, которые входят в так называемую «ось сопротивления», которая хоть и «уже не та, что было раньше, но все равно достаточно серьезная».

«Я не исключаю того варианта, что если военный конфликт для нынешней власти закончится трагически, мы, вполне возможно, услышим так называемые акции возмездия, которые пройдут не только на территории Ближнего Востока, но и, прежде всего, в Европе. США далеко, туда сложно попасть, а Европа — это достаточно легко», — отметил востоковед.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США и Израиль получили хороший урок при атаке на Иран. Дипломат подчеркнул, что они столкнулись с нацией, которая готова продолжать войну до тех пор, пока это нужно, и там, где это нужно.